Саратовский омбудсмен прокомментировала идею запретить гаджеты в школах

САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Необходимости в мобильных телефонах на уроках нет, однако по дороге в школу и домой школьникам они нужны, в том числе в целях обеспечения их безопасности, считает уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создана рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования мобильных телефонов учениками в школах. Со своей стороны глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство в течение месяца подготовит предложения по запрету мобильных телефонов в школах.

"Мое мнение: я считаю, на уроках гаджеты не нужны. Нет ни смысла, ни потребности. Только отвлечение. По дороге в школу, при выходе из школы телефоны нужны. Родители могут узнать местонахождение ребенка. Даже для безопасности. А придя в школу, можно класть телефон, например, в ячейку свою или на подоконник, в конце концов", - написала Загородняя в пятницу на своей странице в Facebook.

Детский омбудсмен добавила, что решение о том, какой ценовой категории будет телефон у школьника, должны решать его родители, но отметила, что выступает против дорогих телефонов у детей.