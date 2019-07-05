Саратовский омбудсмен прокомментировала идею запретить гаджеты в школах

САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Необходимости в мобильных телефонах на уроках нет, однако по дороге в школу и домой школьникам они нужны, в том числе в целях обеспечения их безопасности, считает уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создана рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования мобильных телефонов учениками в школах. Со своей стороны глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство в течение месяца подготовит предложения по запрету мобильных телефонов в школах.
"Мое мнение: я считаю, на уроках гаджеты не нужны. Нет ни смысла, ни потребности. Только отвлечение. По дороге в школу, при выходе из школы телефоны нужны. Родители могут узнать местонахождение ребенка. Даже для безопасности. А придя в школу, можно класть телефон, например, в ячейку свою или на подоконник, в конце концов", - написала Загородняя в пятницу на своей странице в Facebook.
Детский омбудсмен добавила, что решение о том, какой ценовой категории будет телефон у школьника, должны решать его родители, но отметила, что выступает против дорогих телефонов у детей.
29 апреля, 12:00Цифровое поколение: можно ли детям играть с гаджетами?В каком возрасте и почему стоит разрешать детям пользоваться гаджетами? Представляют ли они опасность для развития детей? Можно ли в современном мире ограничить их использование? На эти и другие вопросы ответила практикующий психолог Галина Шакова.
Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что запрет использования мобильных телефонов в школах является достаточно проблемным вопросом, решить который однозначно очень сложно, потому что современные образовательные стандарты предполагают использование в том числе и интерактивных устройств. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в вопросе использования детьми мобильных телефонов в школах нужны предложения, а не запреты.