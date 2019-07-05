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РИА Новости

Саратовский омбудсмен прокомментировала идею запретить гаджеты в школах

Вчера, 21:44
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Необходимости в мобильных телефонах на уроках нет, однако по дороге в школу и домой школьникам они нужны, в том числе в целях обеспечения их безопасности, считает уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создана рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования мобильных телефонов учениками в школах. Со своей стороны глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство в течение месяца подготовит предложения по запрету мобильных телефонов в школах.
Вчера, 14:56
Минпросвещения поддерживает создание рабочей группы по гаджетам в школах

"Мое мнение: я считаю, на уроках гаджеты не нужны. Нет ни смысла, ни потребности. Только отвлечение. По дороге в школу, при выходе из школы телефоны нужны. Родители могут узнать местонахождение ребенка. Даже для безопасности. А придя в школу, можно класть телефон, например, в ячейку свою или на подоконник, в конце концов", - написала Загородняя в пятницу на своей странице в Facebook.

Детский омбудсмен добавила, что решение о том, какой ценовой категории будет телефон у школьника, должны решать его родители, но отметила, что выступает против дорогих телефонов у детей.
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Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что запрет использования мобильных телефонов в школах является достаточно проблемным вопросом, решить который однозначно очень сложно, потому что современные образовательные стандарты предполагают использование в том числе и интерактивных устройств. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в вопросе использования детьми мобильных телефонов в школах нужны предложения, а не запреты.
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