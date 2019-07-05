В ДНР сообщили об обстреле силовиками насосной станции

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Васильевская насосная станция расположена в пригороде Ясиноватой и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны.
"Сегодня в 19.25 (совпадает с мск – ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовки Второй в направлении Васильевки с применением минометов, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - сказал представитель ведомства.