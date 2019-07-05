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РИА Новости

Жителя Карелии будут судить за обналичивание 3,8 миллиардов рублей

Вчера, 21:36
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ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июл – РИА Новости. Следствие закончило расследование в отношении жителя Карелии, который в составе группы обналичил 3,8 миллиарда рублей в ходе незаконной банковской деятельности, сообщает в пятницу региональный СКР.
"По версии следствия, организованная группа, в состав которой входил обвиняемый, с января 2014 года по ноябрь 2017 года, используя реквизиты свыше 140 фиктивно созданных и приобретенных фирм, обналичила не менее 3,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что злоумышленник привлек к данной деятельности еще десять человек, которые не были осведомлены о намерениях обвиняемых.
По данным следствия, доход от преступной деятельности составил 308,8 миллиона рублей
В ходе расследования уголовного дела были изъяты свыше 23 миллионов рублей наличными, являющиеся доходом от незаконной банковской деятельности.
В итоге жителю Карелии было предъявлено обвинение по статье "Незаконная банковская деятельности без специального разрешения, совершенная в составе группы в особо крупном размере.
Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельные производства в связи с заключением с обвиняемыми досудебных соглашений о сотрудничестве.
В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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