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РИА Новости

Военные медики привили от гепатита А и брюшного тифа 333 человека в Тулуне

Вчера, 21:28
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ТУЛУН (Иркутская обл.), 5 июл - РИА Новости. Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) привили от гепатита А и брюшного тифа 333 человека из Тулуна Иркутской области за сутки, пострадавшего от паводка, сообщила пресс-служба ЦВО.
Уточняется, что всего было привито 458 человек, над вакцинацией работали пять врачебно-сестринских бригад.
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"Медицинские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) за двое суток привили от гепатита А и брюшного тифа 458 человек в пунктах временного размещения в городе Тулун Иркутской области, который наиболее сильно пострадал от паводка", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военные медики ЦВО привили от гепатита А и брюшного тифа 125 человек из Тулуна.
Эпидемиологи 1026-го Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ЦВО доставили в Тулун две тысячи вакцин от гепатита А и тифа, всего, по информации местных властей, необходимо вакцинировать более 26 тысяч человек.
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Из-за подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области в зоне подтопления оказались 103 поселка. В настоящее время подтопленными остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Из-за повышения уровня воды в реке Ия почти на 14 метров в Тулуне оказались подтоплены 143 улицы, восемь социально-значимых объектов, семь садоводств, три АЗС, поврежден автомобильный мост.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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