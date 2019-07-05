Военные медики привили от гепатита А и брюшного тифа 333 человека в Тулуне

ТУЛУН (Иркутская обл.), 5 июл - РИА Новости. Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) привили от гепатита А и брюшного тифа 333 человека из Тулуна Иркутской области за сутки, пострадавшего от паводка, сообщила пресс-служба ЦВО.

Уточняется, что всего было привито 458 человек, над вакцинацией работали пять врачебно-сестринских бригад.

"Медицинские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) за двое суток привили от гепатита А и брюшного тифа 458 человек в пунктах временного размещения в городе Тулун Иркутской области, который наиболее сильно пострадал от паводка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные медики ЦВО привили от гепатита А и брюшного тифа 125 человек из Тулуна.

Эпидемиологи 1026-го Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ЦВО доставили в Тулун две тысячи вакцин от гепатита А и тифа, всего, по информации местных властей, необходимо вакцинировать более 26 тысяч человек.

Из-за подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области в зоне подтопления оказались 103 поселка. В настоящее время подтопленными остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Из-за повышения уровня воды в реке Ия почти на 14 метров в Тулуне оказались подтоплены 143 улицы, восемь социально-значимых объектов, семь садоводств, три АЗС, поврежден автомобильный мост.