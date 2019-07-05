Совбез ООН призвал к прекращению огня в Ливии

ООН, 5 июл – РИА Новости. Совбез ООН призвал все стороны конфликта в Ливии к срочной деэскалации ситуации и прекращению огня, говорится в заявлении СБ для прессы.

"Члены Совета Безопасности осудили нападение на центр содержания (мигрантов – ред.) вблизи Триполи 2 июля, в результате чего погибли 56 человек и более 130 были ранены", - сказано в документе.

Члены Совбеза подчеркнули "необходимость срочной деэскалации ситуации и прекращения огня всеми сторонами".

"Прочный мир и стабильность в Ливии придут только через политическое решение", - отмечается в заявлении.

В среду члены СБ ООН собрались на внеочередное заседание по Ливии, однако тогда принять единое заявление не удалось.

Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи. Как заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе, авиаудар можно расценивать как военное преступление.

Заседающее в Триполи правительство национального согласия обвинило в бомбежке центра содержания нелегальных иммигрантов авиацию командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. ЛНА, в свою очередь, отрицает причастность к бомбежке центра содержания беженцев, обвиняя силы, лояльные правительству нацсогласия, в его преднамеренном обстреле из минометных установок.