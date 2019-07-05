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РИА Новости

В Екатеринбурге потушили пожар в жилом доме

Вчера, 20:13
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Возгорание в жилом доме в центре Екатеринбурга полностью ликвидировано, сообщает региональный главк МЧС.
Пожар произошел на пешеходной улице Вайнера, сообщение о возгорании поступило в 17.33 (15.33 мск). По данным МЧС, загорелись балконы с третьего по пятый этаж. В 18.44 (16.44 мск) пожарные справились с огнем, открытое горение ликвидировано. Огнем повреждены три жилых квартиры и три балкона. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Жители пострадавших от огня квартир разместились у родственников.
"В 21.12 (19.12 мск) пожарные завершили работы по проливке и разборке сгоревших конструкций, пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
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