В Екатеринбурге потушили пожар в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Возгорание в жилом доме в центре Екатеринбурга полностью ликвидировано, сообщает региональный главк МЧС.
Пожар произошел на пешеходной улице Вайнера, сообщение о возгорании поступило в 17.33 (15.33 мск). По данным МЧС, загорелись балконы с третьего по пятый этаж. В 18.44 (16.44 мск) пожарные справились с огнем, открытое горение ликвидировано. Огнем повреждены три жилых квартиры и три балкона. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Жители пострадавших от огня квартир разместились у родственников.
"В 21.12 (19.12 мск) пожарные завершили работы по проливке и разборке сгоревших конструкций, пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.