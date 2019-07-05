В Екатеринбурге потушили пожар в жилом доме

Пожар произошел на пешеходной улице Вайнера, сообщение о возгорании поступило в 17.33 (15.33 мск). По данным МЧС, загорелись балконы с третьего по пятый этаж. В 18.44 (16.44 мск) пожарные справились с огнем, открытое горение ликвидировано. Огнем повреждены три жилых квартиры и три балкона. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Жители пострадавших от огня квартир разместились у родственников.