МЧС подтвердило ранение двух человек при пожаре на заправке в новой Москве

"В 16.18 минут поступила заявка в центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по городу Москве о загорании на газозаправочной станции по адресу улица Хабарова, дом 2, напротив, на отдельно стоящей территории. По прибытии пожарно-спасательные подразделения произвели тушение пожара. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека", - сказал он журналистам.