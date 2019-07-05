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РИА Новости

МЧС подтвердило ранение двух человек при пожаре на заправке в новой Москве

Вчера, 19:56
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© Кадр из видео группы Город | Град МосковскийПожар около ТРЦ Новомосковский
Пожар около ТРЦ Новомосковский
© Кадр из видео группы Город | Град Московский
Пожар около ТРЦ Новомосковский
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда управления по Троицкому и Новомосковскому административным округам города Москвы капитан Сергей Серафимов подтвердил, что в результате пожара на газовой заправке в Новой Москве пострадали два человека.
"В 16.18 минут поступила заявка в центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по городу Москве о загорании на газозаправочной станции по адресу улица Хабарова, дом 2, напротив, на отдельно стоящей территории. По прибытии пожарно-спасательные подразделения произвели тушение пожара. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека", - сказал он журналистам.
Возгорание около ТРЦ Новомосковский
Вчера, 18:40
Одного из пострадавших при пожаре в новой Москве госпитализировали
Он отметил, что благодаря грамотным действиям первых прибывших пожарных удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие емкости.
"В 17.19 пожар локализован. В 17.40 пожар ликвидирован. Причины устанавливаются органами дознания", - отметил капитан Серафимов.
Ранее сообщалось, что к тушению пожара были привлечены 114 человек при 33 единицах техники.
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МЧСМоскваПроисшествия
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