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РИА Новости

Милонов прокомментировал задержание двух россиян в Ливии

Вчера, 19:34
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия не преследует каких-либо политических целей в Ливии, кроме поддержания дружественной атмосферы между государствами, заявил член Фонда защиты национальных ценностей, депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя задержание сотрудников Фонда в Триполи.
Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании своих сотрудников в Ливии, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Вчера, 19:30
Фонд защиты национальных ценностей
Позднее глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур рассказал РИА Новости, что двух россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы.
"Мы видим, что все чаще российские граждане становятся объектами провокаций со стороны различных организаций, аффилированных к иностранным спецслужбам. У нашей страны нет каких-либо политических целей в этом регионе, кроме поддержания дружественной атмосферы между государствами", - сказал РИА Новости Милонов.
По его словам, к ситуации с россиянами подключается МИД РФ, начинается процесс переговоров.
Вчера, 19:31
Власти Ливии не выдвигали требований после задержания двух россиян
"Надеюсь, что это недоразумение будет разрешено оперативно, без доведения до крайностей", - сказал парламентарий.
ООН предлагала весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, который сотрудничает с Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи.
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Виталий МилоновЛивияВ мире
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