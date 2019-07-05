Милонов прокомментировал задержание двух россиян в Ливии

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия не преследует каких-либо политических целей в Ливии, кроме поддержания дружественной атмосферы между государствами, заявил член Фонда защиты национальных ценностей, депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя задержание сотрудников Фонда в Триполи.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании своих сотрудников в Ливии, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".

Позднее глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур рассказал РИА Новости, что двух россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы.

"Мы видим, что все чаще российские граждане становятся объектами провокаций со стороны различных организаций, аффилированных к иностранным спецслужбам. У нашей страны нет каких-либо политических целей в этом регионе, кроме поддержания дружественной атмосферы между государствами", - сказал РИА Новости Милонов.

По его словам, к ситуации с россиянами подключается МИД РФ, начинается процесс переговоров.

"Надеюсь, что это недоразумение будет разрешено оперативно, без доведения до крайностей", - сказал парламентарий.

ООН предлагала весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.