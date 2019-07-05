Трамп заявил, что Китай делает все возможное для заключения торговой сделки

ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в пятницу заявил, что Китай делает все возможное и невозможное для заключения сделки по торговле с США.

"Китай делает все возможное и невозможное, чтобы заключить сделку. У нас уже была сделка, но они ее разрушили. Нам нужна сделка, которая будет работать", - сказал он в ходе общения с журналистами в пятницу.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.