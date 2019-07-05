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РИА Новости

Одного из пострадавших при пожаре в новой Москве госпитализировали

Вчера, 18:40
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© Кадр из видео группы Город | Град МосковскийВозгорание около ТРЦ Новомосковский
Возгорание около ТРЦ Новомосковский
© Кадр из видео группы Город | Град Московский
Возгорание около ТРЦ Новомосковский
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Один из двух пострадавших при возгорании газовой заправки в новой Москве госпитализирован в тяжёлом состоянии, второго после осмотра отпустили домой, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два человека получили ожоги при пожаре на газовой заправке в поселении Московский.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на АЗС около ТРЦ Новомосковский. 5 июля 2019
Вчера, 17:27
В МЧС рассказали подробности возгорания на газовой заправке в Новой Москве
"В результате ЧП пострадали два человека. Один в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу. В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме. Второй осмотрен на месте, от госпитализации отказался", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что два резервуара по 20 кубометров каждый и две строительные бытовки горели на площади 100 квадратных метров на газовой АЗС в поселении Московский. Из расположенного рядом торгового центра "Новомосковский" эвакуировали персонал и посетителей. Пожар был ликвидирован в 17.40 мск.
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