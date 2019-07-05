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РИА Новости
Культура

Дэвид и Виктория Бекхэм в годовщину свадьбы гуляли вдвоем по Версалю

Вчера, 22:16
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© Фото : East NewsОбложка журнала Vouge
Обложка журнала Vouge
© Фото : East News
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Футболист Дэвид Бекхэм вместе с супругой дизайнером Викторией Бекхэм отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы на индивидуальной экскурсии по Версальскому дворцу.
"Частный тур, мечта сбылась! Нам выпала честь побывать в Версальском дворце", - написала Виктория Бекхэм.
На романтическую экскурсию бывшая солистка Spice Girls надела белое платье и коралловые лодочки, а Дэвид Бекхэм смокинг черного цвета.
Групповой тур на 20 человек стоит около 900 фунтов стерлингов, а стоимость индивидуальной прогулки не разглашается.
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