Дэвид и Виктория Бекхэм в годовщину свадьбы гуляли вдвоем по Версалю

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Футболист Дэвид Бекхэм вместе с супругой дизайнером Викторией Бекхэм отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы на индивидуальной экскурсии по Версальскому дворцу.

"Частный тур, мечта сбылась! Нам выпала честь побывать в Версальском дворце", - написала Виктория Бекхэм.

На романтическую экскурсию бывшая солистка Spice Girls надела белое платье и коралловые лодочки, а Дэвид Бекхэм смокинг черного цвета.