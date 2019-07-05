В Крыму логотипом пещеры "Таврида" станет саблезубый кот

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Логотипом крымской пещеры "Таврида", обнаруженной в прошлом году при строительстве автотрассы, станет саблезубый пещерный кот Таврик, сообщил председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

"Мы работаем над созданием логотипа, бренда пещеры. В пещере, помимо других древних животных, нашли останки саблезубого пещерного кота: самку, самца и детеныша. Поэтому мы хотим сделать бренд под названием "Кот Таврик". Мы сейчас решаем, это будет суровый, брутальный кот, который похож на настоящего саблезубого зверя, либо это будет вымышленный стилизованный герой", - сказал Самохин в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его мнению, пещера "Таврида" будет востребована у туристов. На ее базе создадут ландшафтный парк, где установят двадцать фигур найденных в пещере останков древних зверей в натуральную величину.

"В этой пещере нет сталактитов и сталагмитов, но она очень красивой формы - здесь есть округлые купола, восходящие колодцы, выступающие из стен каменные арки", - сказал Самохин.