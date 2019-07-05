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РИА Новости
Туризм

В Крыму логотипом пещеры "Таврида" станет саблезубый кот

Вчера, 18:11
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© Фото предоставлено КРО РГОПещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
© Фото предоставлено КРО РГО
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Логотипом крымской пещеры "Таврида", обнаруженной в прошлом году при строительстве автотрассы, станет саблезубый пещерный кот Таврик, сообщил председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.
"Мы работаем над созданием логотипа, бренда пещеры. В пещере, помимо других древних животных, нашли останки саблезубого пещерного кота: самку, самца и детеныша. Поэтому мы хотим сделать бренд под названием "Кот Таврик". Мы сейчас решаем, это будет суровый, брутальный кот, который похож на настоящего саблезубого зверя, либо это будет вымышленный стилизованный герой", - сказал Самохин в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его мнению, пещера "Таврида" будет востребована у туристов. На ее базе создадут ландшафтный парк, где установят двадцать фигур найденных в пещере останков древних зверей в натуральную величину.
"В этой пещере нет сталактитов и сталагмитов, но она очень красивой формы - здесь есть округлые купола, восходящие колодцы, выступающие из стен каменные арки", - сказал Самохин.
Уникальная карстовая пещера была обнаружена в прошлом году во время строительства автотрассы "Таврида" в Белогорском районе Крыма возле поселка Зуя.
Село Малореченское, Алушта
4 июля, 08:00
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