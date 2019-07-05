Международные эксперты обсудили в Москве, как защитить психику от вреда

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Европейский психологический конгресс с участием более 3 тысяч международных экспертов завершился в Москве в пятницу.

Торжественное открытие конгресса, который прошел в России впервые, состоялось в Государственном Кремлевском дворце. Сам конгресс проходил со 2 по 5 июля в Шуваловском корпусе МГУ имени М.В. Ломоносова.

Эксперты обсудили все насущные проблемы мировой психологии, в том числе, психологии в образовании, политике, психологии в чрезвычайных ситуациях.

Современная психология

Одной из актуальных проблем современной психологии является влияние на людей технологических прорывов и различных гаджетов.

Как рассказывал РИА Новости на полях конгресса доктор социологических наук Цюрихского университета прикладных наук, школы психологии Кристофер Штайнбах, влияние гаджетов очень сказывается на жизни человека, меняет ее. По его словам, основная задача в этих условиях - применить знания об этих изменениях так, чтобы сделать жизнь лучше.

Кроме того, современной психологии было посвящено немало симпозиумов и круглых столов.

Счастье и успех

Последнее время "чумой" XXI века стала депрессия. Эксперты обсуждали, как быть счастливым в современном мире.

В частности, психолог, профессор, доктор психологических наук Александр Прохоров рассказывал РИА Новости, что цель, сила воли, вера в себя и самоконтроль помогут добиться успеха в жизни при равных возможностях.

А президент Европейской федерации психологических ассоциаций Тельмо Мауриньо Баптиста отмечал, что счастье в семье, в первую очередь, зависит от того, насколько она дружная и какие взаимоотношения складываются в ней.