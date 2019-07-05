Парубий: Рада не успеет рассмотреть проект о противодействии сквернословию

КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины нынешнего созыва не сможет рассмотреть законопроект о противодействии сквернословию, сообщил в пятницу спикер парламента Андрей Парубий.

Законопроект о противодействии сквернословию зарегистрировали в Верховной раде в среду, сначала его рассмотрит парламентский комитет по вопросам свободы слова, следует из информации на сайте парламента. Законопроект предусматривает введение административной ответственности за использование нецензурной брани в СМИ, а также публичными людьми. Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун считает, что нецензурная лексика полезна для здоровья.

Текущая сессия Рады завершится 14 июля.

"Передал законопроект на рассмотрение профильного комитета, буду ждать профильной оценки и на ее основе буду формировать свое отношение к этому документу... Очевидно, что этот законопроект не может быть рассмотрен в этой каденции на этой сессии Верховной рады", - сказал Парубий на пресс-конференции.