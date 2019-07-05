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РИА Новости

Парубий: Рада не успеет рассмотреть проект о противодействии сквернословию

Вчера, 16:59
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины, посвященном рассмотрению государственного бюджета Украины на 2019 год
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины, посвященном рассмотрению государственного бюджета Украины на 2019 год
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины нынешнего созыва не сможет рассмотреть законопроект о противодействии сквернословию, сообщил в пятницу спикер парламента Андрей Парубий.
Законопроект о противодействии сквернословию зарегистрировали в Верховной раде в среду, сначала его рассмотрит парламентский комитет по вопросам свободы слова, следует из информации на сайте парламента. Законопроект предусматривает введение административной ответственности за использование нецензурной брани в СМИ, а также публичными людьми. Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун считает, что нецензурная лексика полезна для здоровья.
Текущая сессия Рады завершится 14 июля.
"Передал законопроект на рассмотрение профильного комитета, буду ждать профильной оценки и на ее основе буду формировать свое отношение к этому документу... Очевидно, что этот законопроект не может быть рассмотрен в этой каденции на этой сессии Верховной рады", - сказал Парубий на пресс-конференции.
Спикер также сообщил, что сам не сквернословит. "Что касается меня, то вам, возможно, подтвердят присутствующие, что бранных слов от меня никогда не слышали, а если слышали, то разве что в экстремальных ситуациях", - добавил Парубий.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
4 июля, 14:09
Целебный мат. Дематюкация вредит украинскому здоровьюУкраинский законопроект "О противодействии сквернословию" разделил страну на два лагеря: одни не хотят прекращать ругаться, потому что без этого никак, другие считают, что мата в украинском языке и так нет.
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Андрей ПарубийВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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