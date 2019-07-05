Правительство одобрило законопроекты об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в ТК РФ (в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде)" и внести его в ГД в установленном порядке. Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и внести его в ГД в установленном порядке. Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений" и внести его в ГД в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Согласно одному из законопроектов, сведения о трудовой деятельности, стаже, переводе на другую работу или увольнении можно будет вести в электронной форме. Бумажные трудовые книжки с 1 января 2021 года сохранят для тех работников, которые подадут письменное заявление об этом до конца 2020 года.

Остальные работники получат бумажные трудовые на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение. Кроме того, работодателя обяжут возмещать заработок, не полученный из-за задержки выдачи сведений при увольнении или внесении в них неправильной, не соответствующей закону формулировки причины увольнения.

С 1 января 2020 года работодателей планируют обязать предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, следует из другого законопроекта. С 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении такие сведения должны будут представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа.

Третьим законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Работодателя смогут привлекать к ответственности за неоднократное (от двух раз в год) нарушение сроков представления либо представление неполных или недостоверных сведений.