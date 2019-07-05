Камчатские депутаты предлагают повысить доступность льготной ипотеки

"В 2018 году была принята федеральная программа льготного ипотечного кредитования, согласно которой семьи с двумя и более детьми могут взять ипотеку под 6%, а на Дальнем Востоке - под 5%. Однако, по этой программе в городах разрешается приобретать только новострой, а вторичное жилье допускается лишь в сельской местности. Камчатские депутаты предложили устранить это условие, дав возможность горожанам по желанию приобретать жилье и на вторичном рынке", - сказал собеседник агентства.