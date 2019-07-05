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РИА Новости
Камчатский край

Камчатские депутаты предлагают повысить доступность льготной ипотеки

Вчера, 16:48
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКвартира в новостройке. Архивное фото
Квартира в новостройке. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края выступили с предложением разрешить многодетным семьям оформить ипотеку под 5% годовых не только в новостройках, но и на вторичном рынке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионапьного парламента.
По его словам, инициативу поддержала парламентская Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье", в которую входят заксобрания большинства субъектов РФ на Дальнем Востоке - Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краев, Еврейской автономной и Амурской областей. Ассоциация направила обращение о повышении доступности льготной ипотеки правительству России.

"В 2018 году была принята федеральная программа льготного ипотечного кредитования, согласно которой семьи с двумя и более детьми могут взять ипотеку под 6%, а на Дальнем Востоке - под 5%. Однако, по этой программе в городах разрешается приобретать только новострой, а вторичное жилье допускается лишь в сельской местности. Камчатские депутаты предложили устранить это условие, дав возможность горожанам по желанию приобретать жилье и на вторичном рынке", - сказал собеседник агентства.

По словам председателя Законодательного собрания Камчатского края Валерия Раенко ипотека для семей с детьми крайне важна, поскольку она позволяет повысить качество жизни и стимулирует рождаемость.
"Взять льготную ипотеку для приобретения квартиры на вторичном рынке невозможно. При этом новое жилье на продажу пока еще строится невысокими темпами и является весьма дорогостоящим - этот рынок только начинает развиваться. Мы предлагаем изменить постановление правительства РФ и разрешить брать льготную ипотеку на территории всех населенных пунктов Дальнего Востока", - отметил Раенко.
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