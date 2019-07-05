Спелеологи допустили существование еще одной пещеры в районе "Тавриды"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин допустил существование еще одной подземной полости по соседству с крымской пещерой "Таврида".
По его словам, на базе пещеры "Таврида" будет создан научный стационар и культурно-рекреационный комплекс. Финансирование выделено Крымским федеральным университетом им. В.И.Вернадского.
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"Мы будем исследовать все пещерное поле в районе этой пещеры. Она находится с краю большого карстового массива, с другой стороны которого находится Волчий грот, в котором была стоянка древнего человека. Между ними есть пещера. Для того, чтобы ее найти, мы используем современные методы с помощью электротомографов, когда сканируется подземное пространство… Очень надеемся, что откроем еще какие-то ближайшие части пещеры. Практически однозначно, что еще будет найдено продолжение пещеры", - сказал Самохин в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, на сегодня протяженность пещеры "Таврида" составляет 1,3 тысячи метров.
"Такие пещеры как "Таврида" должны иметь лабиринтовую структуру, как сеточка", - сказал Самохин.
Уникальная карстовая пещера была обнаружена в ходе строительства четырехполосной трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя на участке в Белогорском районе возле поселка Зуя. Полость, по мнению ученых, образовалась в результате длительных процессов воздействия напорных подземных вод. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных.
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