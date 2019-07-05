Спелеологи допустили существование еще одной пещеры в районе "Тавриды"

"Мы будем исследовать все пещерное поле в районе этой пещеры. Она находится с краю большого карстового массива, с другой стороны которого находится Волчий грот, в котором была стоянка древнего человека. Между ними есть пещера. Для того, чтобы ее найти, мы используем современные методы с помощью электротомографов, когда сканируется подземное пространство… Очень надеемся, что откроем еще какие-то ближайшие части пещеры. Практически однозначно, что еще будет найдено продолжение пещеры", - сказал Самохин в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".