В Госдуму внесли проект о запрете подозреваемым в терроризме состоять в НКО

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий членство в некоммерческих организациях (НКО) лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности, следует из Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий членство в некоммерческих организациях (НКО) лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Правительство отмечает, что по итогам проведения в 2017-2018 годах национальной оценки рисков финансирования терроризма выявлены случаи участия в руководстве НКО лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

"Законопроектом предлагается ввести... запрет выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, в отношении которого Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кабмин считает, что такая мера позволит дополнительно оградить некоммерческий сектор от его использования в целях финансирования терроризма, снизит его уязвимость.

Правительство также напоминает, что в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) государства-члены ООН призваны соблюдать международные стандарты, изложенные в рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Так, рекомендации ФАТФ устанавливают комплексную и последовательную структуру мер, которые странам следует применять в целях противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

"Вступив в ФАТФ, Российская Федерация приняла на себя обязательства по исполнению указанных рекомендаций", - отмечается в документе.

Кроме того, в пояснительной записке к рекомендации 8 ФАТФ указывается, что НКО по целому ряду причин могут быть уязвимы в части, касающейся злоупотреблений со стороны террористов.