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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о запрете подозреваемым в терроризме состоять в НКО

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий членство в некоммерческих организациях (НКО) лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Правительство отмечает, что по итогам проведения в 2017-2018 годах национальной оценки рисков финансирования терроризма выявлены случаи участия в руководстве НКО лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
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"Законопроектом предлагается ввести... запрет выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, в отношении которого Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кабмин считает, что такая мера позволит дополнительно оградить некоммерческий сектор от его использования в целях финансирования терроризма, снизит его уязвимость.
Правительство также напоминает, что в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) государства-члены ООН призваны соблюдать международные стандарты, изложенные в рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Так, рекомендации ФАТФ устанавливают комплексную и последовательную структуру мер, которые странам следует применять в целях противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
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"Вступив в ФАТФ, Российская Федерация приняла на себя обязательства по исполнению указанных рекомендаций", - отмечается в документе.
Кроме того, в пояснительной записке к рекомендации 8 ФАТФ указывается, что НКО по целому ряду причин могут быть уязвимы в части, касающейся злоупотреблений со стороны террористов.
"В связи с этим соответствующие органы власти должны быть в состоянии применять эффективные, соразмерные сдерживающие меры (замораживание счетов, исключение попечителей, штрафы, отмена сертификации, отзыв лицензии и отмена регистрации) к возможным нарушениям со стороны некоммерческих организаций или лиц, действующих от имени этих некоммерческих организаций", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту правительства.
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