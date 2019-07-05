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РИА Новости
Туризм

Во время ЧМ-2018 в Москве туристов было втрое больше, чем болельщиков

Вчера, 15:29
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы покупают сувениры в Москве
Туристы покупают сувениры в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Обычных туристов на чемпионате мира по футболу 2018 года в Москве было в три раза больше, чем болельщиков, купивших билеты, рассказала заместитель председателя комитета по туризму столицы Татьяна Шаршавицкая.
"Просто посетителей и туристов в период проведения чемпионата мира было втрое больше, чем болельщиков, которые приобрели билет. Это говорит о том, что люди приезжали за эмоциями, а не только для того, чтобы посмотреть матчи. Они проводили время в фан-зонах, в клубах и барах, ходили в музеи. И это для них было прекрасным поводом приехать в Москву и увидеть действительно изменившийся город", - сказала Шаршавицкая.
Она также добавила, что мундиаль позволил развеять стереотипы о России и о Москве.
"Самое главное, что чемпионат мира показал нам, москвичам, каким гостеприимным и дружелюбным может быть наш город. Это то, что действительно является драйвером для развития, поэтому мы понимаем, что событийный туризм – это основное направление для привлечения туристов в Москву", - отметила Шаршавицкая.
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