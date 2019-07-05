Во время ЧМ-2018 в Москве туристов было втрое больше, чем болельщиков

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Обычных туристов на чемпионате мира по футболу 2018 года в Москве было в три раза больше, чем болельщиков, купивших билеты, рассказала заместитель председателя комитета по туризму столицы Татьяна Шаршавицкая.

"Просто посетителей и туристов в период проведения чемпионата мира было втрое больше, чем болельщиков, которые приобрели билет. Это говорит о том, что люди приезжали за эмоциями, а не только для того, чтобы посмотреть матчи. Они проводили время в фан-зонах, в клубах и барах, ходили в музеи. И это для них было прекрасным поводом приехать в Москву и увидеть действительно изменившийся город", - сказала Шаршавицкая.