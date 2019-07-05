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РИА Новости

На Урале завели дело из-за загрязнения воздуха в поселке

Вчера, 14:45
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о загрязнении атмосферы, повлекшем по неосторожности причинение вреда здоровью, после загрязнения воздуха в поселке Переволоцкий Оренбургской области одним из предприятий, сообщается на сайте регионального СУ СК России.
Ранее власти региона сообщали, что жители двух районов области - Переволоцкого и Тшлинского жалуются на запах сероводорода в воздухе. Побывавший на месте врио губернатора Денис Паслер поручил разобраться в экологической ситуации и найти решение. Отмечалось, что в неприятном запахе могут быть виновны несколько предприятий: компания "Велес", работающая на несанкционированном полигоне бытовых отходов, куда свозится буровой шлам, и предприятие "Триумф", которое занимается хранением и перевалкой нефти.
Отмечалось, что Паслер поручил правительству региона через суд закрыть предприятие по обработке нефтепродуктов, из-за действий которого повысилась ПДК загрязняющих веществ в воздухе и пострадали жители района.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 3 и 4 июля в районе жилых домов в поселке Переволоцкий зафиксировано превышение ПДК вредных веществ. По предварительной информации, это произошло из-за деятельности находящегося вблизи поселка предприятия. Сообщается, что в больницу из-за плохого самочувствия обратились несколько жителей поселка, им предварительно поставлен диагноз "отравление".
Сообщается, что следователи проведут экспертизы, которые определят точный источник загрязнения воздуха на предприятии, а также установят ответственных за экологическую безопасность должностных лиц предприятия.
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