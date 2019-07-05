Столтенберг назвал главные темы Совета Россия-НАТО

БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. НАТО обсуждала с РФ на встрече СРН в Брюсселе "отсутствие прогресса" по Минским соглашениям, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Украина остается первым пунктом обсуждения. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и отсутствие прогресса по Минским соглашениям, а также напряженность в Азовском море и вокруг него", - сказал Столтенберг журналистам.

Он также сообщил, что "союзники по НАТО в очередной раз призвали освободить украинских моряков и корабли, задержанные Россией в ноябре прошлого года".

"По этим вопросам у НАТО и России сохраняются принципиальные разногласия", - отметил генсек НАТО.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.

Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков. Россия предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли не будут уничтожены.

В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.