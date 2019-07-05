Аналитик: закон о храмах в Черногории может стать прецедентом для Косово

БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Законопроект о свободе вероисповедания и церковном имуществе в Черногории может стать международно-правовым прецедентом для властей самопровозглашенной республики Косово и поспособствует отъему храмов и имущества Сербской православной церкви (СПЦ) в крае, заявил РИА Новости доктор Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства.

Правительство Черногории утвердило в конце мая проект закона "о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской СПЦ. В митрополии опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности. В частности, согласно положениям законопроекта, государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые Церковь не имеет документов о праве собственности (фактически на все, построенное до 1918 года), а затем передать их непризнанной в православном мире "Черногорской церкви". Рассмотрение документа Скупщиной (парламентом) страны ожидается в июле.

"Думаю, что за закон они проголосуют, но он никогда не будет применен на практике. Они примут к действию мнение Венецианской комиссии, по которому не может быть прямой перерегистрации церковного имущества в государственную собственность без решения суда. А правительство Черногории, вероятно, просто не станет требовать этого в судебном порядке и судиться с СПЦ", - сообщил аналитик агентству.

По словам Пророковича, для черногорского президента Мило Джукановича отступить от принятия закона сейчас стало бы "большим личным политическим поражением".

"Этот закон им нужен из-за Косово. Поэтому Джуканович и поддержан Западом. Речь идет о храмах и имуществе Рашско-Призренской епархии СПЦ на территории Косово. Создается международно-правовой прецедент, который будут использовать косовалбанские власти в Приштине. Они примут такой же закон и начнут отнимать сербские церкви и церковное имущество в Косово", - подчеркнул эксперт по международной политике.

При этом аналитик считает, что в Черногории многочисленные верующие СПЦ и духовенство смогут отстоять храмы. Более 50 тысяч подписей православных верующих в Черногории, по данным СПЦ, уже собрано против проекта так называемого закона о свободе вероисповедания, а в Косово, по его словам, "как защищаться и кому жаловаться".