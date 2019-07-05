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РИА Новости
Оренбургская область

В Оренбурге проходит международный форум "Инженеры будущего"

Вчера, 13:48
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© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкГорода России. Оренбург
Города России. Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Около тысячи представителей из 43 стран мира принимают участие в открывшемся в четверг в Оренбурге восьмом международном молодежном форуме "Инженеры будущего", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
Форум проходит в Оренбуржье впервые.
"Уверен, что форум привлечет к нашему региону позитивное внимание всей страны, самым продуктивным образом повлияет на инвестиционный климат в регионе. В России и во всем мире инженерная мысль и инженерное дело являются основой позитивных изменений во всех производственных и инновационных отраслях. Востребованность, интерес к этой профессии надо воспитывать с юности. Форум направлен именно на привлечение интереса к профессии и на общение тех, кто уже сегодня может удивить мир. Нам нужны новые идеи", – сказал временно исполняющий обязанности главы Оренбуржья Денис Паслер на церемонии открытия форума.
В пресс-службе добавили, что за восемь лет проведения форума "Инженеры будущего" в разных регионах России в нем приняли участие около 14 тысяч молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов.
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