В Оренбурге проходит международный форум "Инженеры будущего"

"Уверен, что форум привлечет к нашему региону позитивное внимание всей страны, самым продуктивным образом повлияет на инвестиционный климат в регионе. В России и во всем мире инженерная мысль и инженерное дело являются основой позитивных изменений во всех производственных и инновационных отраслях. Востребованность, интерес к этой профессии надо воспитывать с юности. Форум направлен именно на привлечение интереса к профессии и на общение тех, кто уже сегодня может удивить мир. Нам нужны новые идеи", – сказал временно исполняющий обязанности главы Оренбуржья Денис Паслер на церемонии открытия форума.