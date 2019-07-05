Жителей Иркутска предупредили об угрозе подтопления еще одного округа

Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводк

ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Жителей Правобережного округа Иркутска предупредили об угрозе подтопления, им были разосланы листовки с правилами поведения при паводке, передает пресс-служба администрации города.

Утром в пятницу представитель администрации Иркутска сообщил РИА Новости, что уровень воды в реке Иркут не достиг критической отметки, подъем воды останавливается.

"В садоводствах Правобережного округа распространили информацию о возможном подтоплении садовых и огороднических участков, строений и жилых домов", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы.

Жителей предупредили о необходимости подготовиться к возможному подтоплению, а также информируют их об основных правилах поведения. "Жителей предупреждают о необходимости заранее проверить и подготовить документы, одежду, необходимые вещи и запас продуктов питания. На паводкоопасный период перегнать домашний скот, а также автотранспорт и другую технику в безопасный район. Проверить коммунальные сети и линии электроэнергии, при необходимости их обесточить", - сообщает пресс-служба.

"Кроме распространения листовок, выполняется подворовый обход. Информация распространяется в социальных сетях", - передает пресс-служба слова главы округа Надежды Лебедевой.

В ближайшие два дня в Иркутской области метеорологи прогнозируют возможное повышение уровня воды при прохождении ливневых дождей на малых реках западных, центральных и южных районов Иркутской области в ближайшие два дня.