Жителей Иркутска предупредили об угрозе подтопления еще одного округа

ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Жителей Правобережного округа Иркутска предупредили об угрозе подтопления, им были разосланы листовки с правилами поведения при паводке, передает пресс-служба администрации города.
Утром в пятницу представитель администрации Иркутска сообщил РИА Новости, что уровень воды в реке Иркут не достиг критической отметки, подъем воды останавливается.
"В садоводствах Правобережного округа распространили информацию о возможном подтоплении садовых и огороднических участков, строений и жилых домов", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы.
Жителей предупредили о необходимости подготовиться к возможному подтоплению, а также информируют их об основных правилах поведения. "Жителей предупреждают о необходимости заранее проверить и подготовить документы, одежду, необходимые вещи и запас продуктов питания. На паводкоопасный период перегнать домашний скот, а также автотранспорт и другую технику в безопасный район. Проверить коммунальные сети и линии электроэнергии, при необходимости их обесточить", - сообщает пресс-служба.
"Кроме распространения листовок, выполняется подворовый обход. Информация распространяется в социальных сетях", - передает пресс-служба слова главы округа Надежды Лебедевой.
В ближайшие два дня в Иркутской области метеорологи прогнозируют возможное повышение уровня воды при прохождении ливневых дождей на малых реках западных, центральных и южных районов Иркутской области в ближайшие два дня.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.