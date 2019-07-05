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РИА Новости

Жителей Иркутска предупредили об угрозе подтопления еще одного округа

Вчера, 13:44
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводк
Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Жителей Правобережного округа Иркутска предупредили об угрозе подтопления, им были разосланы листовки с правилами поведения при паводке, передает пресс-служба администрации города.
Утром в пятницу представитель администрации Иркутска сообщил РИА Новости, что уровень воды в реке Иркут не достиг критической отметки, подъем воды останавливается.
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"В садоводствах Правобережного округа распространили информацию о возможном подтоплении садовых и огороднических участков, строений и жилых домов", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы.
Жителей предупредили о необходимости подготовиться к возможному подтоплению, а также информируют их об основных правилах поведения. "Жителей предупреждают о необходимости заранее проверить и подготовить документы, одежду, необходимые вещи и запас продуктов питания. На паводкоопасный период перегнать домашний скот, а также автотранспорт и другую технику в безопасный район. Проверить коммунальные сети и линии электроэнергии, при необходимости их обесточить", - сообщает пресс-служба.
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"Кроме распространения листовок, выполняется подворовый обход. Информация распространяется в социальных сетях", - передает пресс-служба слова главы округа Надежды Лебедевой.
В ближайшие два дня в Иркутской области метеорологи прогнозируют возможное повышение уровня воды при прохождении ливневых дождей на малых реках западных, центральных и южных районов Иркутской области в ближайшие два дня.
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Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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Паводок в Иркутской областиИркутская область
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