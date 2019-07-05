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РИА Новости

Столичный главк МВД усилит контроль по делам об обороте наркотиков

Вчера, 13:43
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов поручил проанализировать правоприменительную практику по расследованиям о наркотиках и с сентября усилить контроль законности решений в таких делах.
Он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина к 1 октября проанализировать практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков и принять меры по совершенствованию контроля законности принимаемых решений.
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"Проанализировав правоприменительную практику по уголовным делам по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и в соответствии со своей компетенцией, необходимо принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляемую оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное расследование", - сказал Баранов.
По его словам, эта работа должна быть организована к 1 сентября.
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