Столичный главк МВД усилит контроль по делам об обороте наркотиков

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов поручил проанализировать правоприменительную практику по расследованиям о наркотиках и с сентября усилить контроль законности решений в таких делах.

Он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина к 1 октября проанализировать практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков и принять меры по совершенствованию контроля законности принимаемых решений.

"Проанализировав правоприменительную практику по уголовным делам по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и в соответствии со своей компетенцией, необходимо принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляемую оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное расследование", - сказал Баранов.