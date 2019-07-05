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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД РФ настроен противостоять попыткам дестабилизации ситуации в Венесуэле

Вчера, 13:40
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва решительно настроена противостоять попыткам внешних и внутренних сил дестабилизировать обстановку в Венесуэле, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сегодня вновь заявляем, но не только заявляем, а действиями подтверждаем свою решимость стоять плечом к плечу с венесуэльскими друзьями и противостоять совместно с ними попыткам внутренних и внешних недоброжелателей и врагов дестабилизировать обстановку в Венесуэле", - сказал Рябков, выступая на торжественном приеме в честь Дня независимости Венесуэлы.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
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"Категорически неприемлема политика диктата, рестрикций, санкций в отношении суверенного государства. Категорически неприемлемы любые попытки расшатать извне обстановку в Венесуэле и оказать на неё беспрецедентное внешнее давление, как это имеет место сейчас с подачи Вашингтона", - добавил высокопоставленный дипломат.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФСергей РябковВенесуэлаВ мире
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