МИД РФ настроен противостоять попыткам дестабилизации ситуации в Венесуэле

"Мы сегодня вновь заявляем, но не только заявляем, а действиями подтверждаем свою решимость стоять плечом к плечу с венесуэльскими друзьями и противостоять совместно с ними попыткам внутренних и внешних недоброжелателей и врагов дестабилизировать обстановку в Венесуэле", - сказал Рябков, выступая на торжественном приеме в честь Дня независимости Венесуэлы.