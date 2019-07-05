МИД РФ настроен противостоять попыткам дестабилизации ситуации в Венесуэле

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва решительно настроена противостоять попыткам внешних и внутренних сил дестабилизировать обстановку в Венесуэле, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сегодня вновь заявляем, но не только заявляем, а действиями подтверждаем свою решимость стоять плечом к плечу с венесуэльскими друзьями и противостоять совместно с ними попыткам внутренних и внешних недоброжелателей и врагов дестабилизировать обстановку в Венесуэле", - сказал Рябков, выступая на торжественном приеме в честь Дня независимости Венесуэлы.
"Категорически неприемлема политика диктата, рестрикций, санкций в отношении суверенного государства. Категорически неприемлемы любые попытки расшатать извне обстановку в Венесуэле и оказать на неё беспрецедентное внешнее давление, как это имеет место сейчас с подачи Вашингтона", - добавил высокопоставленный дипломат.