Власти Москвы окажут поддержку семье погибшего из-за падения дерева ребенка

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Москвы готовы оказать адресную социальную поддержку семье погибшего из-за упавшего на детскую площадку дерева, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента социальной защиты населения Москвы.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что после падения дерева на детскую площадку в Москве погиб ребенок.
"Специалисты соцзащиты незамедлительно связались семьей. Предложена психологическая помощь. Готовы оказать необходимую адресную социальную поддержку", - рассказали в пресс-службе департамента.