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РИА Новости

Власти Москвы окажут поддержку семье погибшего из-за падения дерева ребенка

Вчера, 13:30
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Москвы готовы оказать адресную социальную поддержку семье погибшего из-за упавшего на детскую площадку дерева, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента социальной защиты населения Москвы.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что после падения дерева на детскую площадку в Москве погиб ребенок.
"Специалисты соцзащиты незамедлительно связались семьей. Предложена психологическая помощь. Готовы оказать необходимую адресную социальную поддержку", - рассказали в пресс-службе департамента.
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