Омбудсмен оценила состояние больничных камер в нижегородском СИЗО

"В настоящее время больничные камеры для женщин, особенно для женщин с малолетними детьми, хорошо оборудованы и находятся в приемлемом санитарном состоянии. Вместе с тем часть помещений нуждается в ремонте, а в некоторых камерах требуется уменьшение спальных мест", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам проверки составлен акт, переданный в ГУФСИН России по Нижегородской области.