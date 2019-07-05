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РИА Новости

Омбудсмен оценила состояние больничных камер в нижегородском СИЗО

Вчера, 13:29
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Больничные камеры в нижегородском СИЗО-1, где умерла многодетная мать, находятся в приемлемом санитарном состоянии, сообщила пресс-служба регионального омбудсмена.
Газета "Московский комсомолец" ранее сообщила, что 61-летняя мать десятерых детей Наталья Ильина, задержанная в сентябре прошлого года по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости, в мае скончалась в нижегородском СИЗО-1 от голода. В главном управлении УФСИН России по Нижегородской области подтвердили факт смерти женщины, но отметили, что информация, опубликованная в газете, не соответствует действительности. Представитель регионального следственного управления СК РФ сообщил, что женщина была ВИЧ-инфицированной.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018
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Региональным омбудсменом было организовано комиссионное обследование санитарного состояния помещений больницы СИЗО-1.
"В настоящее время больничные камеры для женщин, особенно для женщин с малолетними детьми, хорошо оборудованы и находятся в приемлемом санитарном состоянии. Вместе с тем часть помещений нуждается в ремонте, а в некоторых камерах требуется уменьшение спальных мест", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам проверки составлен акт, переданный в ГУФСИН России по Нижегородской области.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе визита в Нижегородскую область занялась выяснением обстоятельств смерти Ильиной.
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