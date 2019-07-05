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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Глава Курганской епархии приехал в село, где сгорел храм

Вчера, 13:28
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Глава Курганской митрополии, митрополит Курганский и Белозерский в пятницу приехал в село Чимеево после пожара 3 июля, в результате которого сгорел храм Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через 2 часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре
Вчера, 11:55
Минкультуры прокомментировало ситуацию с пожаром в курганском храме
"Сегодня глава Курганской митрополии находится с рабочим визитом в селе Чимеево, визит связан с произошедшим пожаром в церкви", - сказала собеседница агентства.
Она не смогла уточнить, будет ли обсуждаться на месте вопрос о восстановлении храма, пояснив, что информация, возможно, появится позже.
По данным сайта Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, в храме в 1770 году произошел пожар, однако икона Божией Матери оказалась целой, только опалился верхний угол и доска слегка потемнела, а также остались следы ожогов на правой щеке Божией Матери. Уточняется, что чудотворная икона привлекает в монастырь множество паломников, жаждущих исцеления.
Деревянный храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
Чимеевская икона Божией Матери
3 июля, 18:23
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
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Религия и мировоззрениеЧелябинскКурганская областьПроисшествия
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