Глава Курганской епархии приехал в село, где сгорел храм

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Глава Курганской митрополии, митрополит Курганский и Белозерский в пятницу приехал в село Чимеево после пожара 3 июля, в результате которого сгорел храм Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через 2 часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.

"Сегодня глава Курганской митрополии находится с рабочим визитом в селе Чимеево, визит связан с произошедшим пожаром в церкви", - сказала собеседница агентства.

Она не смогла уточнить, будет ли обсуждаться на месте вопрос о восстановлении храма, пояснив, что информация, возможно, появится позже.

По данным сайта Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, в храме в 1770 году произошел пожар, однако икона Божией Матери оказалась целой, только опалился верхний угол и доска слегка потемнела, а также остались следы ожогов на правой щеке Божией Матери. Уточняется, что чудотворная икона привлекает в монастырь множество паломников, жаждущих исцеления.