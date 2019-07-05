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РИА Новости

Собирать биометрию для единой системы сегодня могут 156 банков

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
Процедура снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Собирать биометрию для Единой биометрической системы на сегодняшний день могут 156 банков, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"По состоянию на сегодня 156 банков имеют возможность технически собирать биометрию, это порядка 5,7 тысячи отделений", - сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты.
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