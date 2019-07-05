Собирать биометрию для единой системы сегодня могут 156 банков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Собирать биометрию для Единой биометрической системы на сегодняшний день могут 156 банков, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"По состоянию на сегодня 156 банков имеют возможность технически собирать биометрию, это порядка 5,7 тысячи отделений", - сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.