На Урале возбудили дело после падения глыбы льда на коляску с ребенком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Следствие в городе Нижние Серги возбудило уголовное дело после падения глыбы льда на коляску с ребенком, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.
Инцидент произошел 17 марта. С крыши многоквартирного дома, расположенного в поселке городского типа Верхние Серги, на коляску, в которой находился 7-месячный ребенок, упал кусок льда. Ребенок получил телесные повреждения.
"По результатам проверки прокуратура района направила материалы в следственные органы… для дачи уголовно-правовой оценки. По итогам их рассмотрения в июле текущего года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, инцидент произошел из-за того, что сотрудники МУП "Тепловые сети Верхние Серги" не удалили наледь с крыши. Надзорное ведомство направило в Нижнесергинский районный суд исковое заявление о взыскании с МУП "Тепловые сети Верхние Серги" в пользу ребенка и его законного представителя компенсации морального вреда.