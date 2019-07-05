На Урале возбудили дело после падения глыбы льда на коляску с ребенком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Следствие в городе Нижние Серги возбудило уголовное дело после падения глыбы льда на коляску с ребенком, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел 17 марта. С крыши многоквартирного дома, расположенного в поселке городского типа Верхние Серги, на коляску, в которой находился 7-месячный ребенок, упал кусок льда. Ребенок получил телесные повреждения.

"По результатам проверки прокуратура района направила материалы в следственные органы… для дачи уголовно-правовой оценки. По итогам их рассмотрения в июле текущего года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.