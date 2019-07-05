Столетняя британка раскрыла необычный секрет долголетия

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Жительница Великобритании Мэри Эмерсон, которой на прошлой неделе исполнилось сто лет, рассказала о секрете своего долголетия. Об этом пишет Daily Mail.
По словам женщины, до ста лет она дожила благодаря жизнерадостному характеру, а также любимому блюду — сосискам в тесте.
Долгой жизнью я обязана этому лакомству и позитивному настрою.
Женщина рассказала, что всю жизнь любила печь сосиски в тесте.
"Мне до сих пор это нравится, хотя сейчас требуется помощь. Больше всего я люблю готовить их со своей внучкой Наоми на Рождество", — призналась она.
Мэри Эмерсон и ее сестра-близнец Джин родились раньше срока в 1919 году. Муж Мэри Эмерсон Том умер в 1976-м, после чего она стала жить одна.
У нее есть три внука и два правнука.
"Я прожила хорошую жизнь", — сказала женщина.
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