Столетняя британка раскрыла необычный секрет долголетия

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Жительница Великобритании Мэри Эмерсон, которой на прошлой неделе исполнилось сто лет, рассказала о секрете своего долголетия. Об этом Жительница Великобритании Мэри Эмерсон, которой на прошлой неделе исполнилось сто лет, рассказала о секрете своего долголетия. Об этом пишет Daily Mail.

По словам женщины, до ста лет она дожила благодаря жизнерадостному характеру, а также любимому блюду — сосискам в тесте.

Долгой жизнью я обязана этому лакомству и позитивному настрою. Мэри Эмерсон

Женщина рассказала, что всю жизнь любила печь сосиски в тесте.

"Мне до сих пор это нравится, хотя сейчас требуется помощь. Больше всего я люблю готовить их со своей внучкой Наоми на Рождество", — призналась она.

Мэри Эмерсон и ее сестра-близнец Джин родились раньше срока в 1919 году. Муж Мэри Эмерсон Том умер в 1976-м, после чего она стала жить одна.

У нее есть три внука и два правнука.