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РИА Новости

Гражданка Германии получила пять лет за членство в ИГ*, сообщают СМИ

Вчера, 13:41
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© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера
© Depositphotos / cunaplus
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Высший земельный суд в немецком Штутгарте приговори к пяти годам заключения 32-летную гражданку Германии за членство в террористической группировке "Исламское государство"*, сообщила в пятницу газета Stuttgarter Nachrichten.
С конца 2013 по август 2017 года женщина проживала на территории Сирии и Ирака. Её задержали в середине 2018 года после возвращения в Германию. Федеральная прокуратура запрашивала шесть лет лишения свободы, адвокат настаивал на уменьшении этого срока до трех лет.
В ходе расследования обвиняемая отрицала, что состояла в рядах террористической группировки. По данным прокуратуры, вскоре после прибытия в Сирию она вышла замуж за неизвестного ей ранее боевика ИГ*. После этого она жила с ним и вела общее хозяйство. Согласно стороне обвинения, в нескольких блогах в интернете она расхваливала жизнь в ИГ* с целью привлечь как можно больше людей в зону конфликта. Позднее ее муж умер во время боевых действий.
Как отмечают эксперты, у западных стран нет единого представления и единой политики относительно того, какие меры следует применять к женщинам, которые за своими мужьями поехали в Сирию и Ирак, а также к их детям. Многие из таких детей были либо рождены, либо провели значительную часть своего детства в лагерях ИГ*, в том числе тренировочных.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Источник: в Ираке двух французов приговорили к смерти за членство в ИГ*
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Исламское государствоГерманияВ мире
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