Гражданка Германии получила пять лет за членство в ИГ*, сообщают СМИ

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Высший земельный суд в немецком Штутгарте приговори к пяти годам заключения 32-летную гражданку Германии за членство в террористической группировке "Исламское государство"*, сообщила в пятницу газета Высший земельный суд в немецком Штутгарте приговори к пяти годам заключения 32-летную гражданку Германии за членство в террористической группировке "Исламское государство"*, сообщила в пятницу газета Stuttgarter Nachrichten

С конца 2013 по август 2017 года женщина проживала на территории Сирии и Ирака. Её задержали в середине 2018 года после возвращения в Германию. Федеральная прокуратура запрашивала шесть лет лишения свободы, адвокат настаивал на уменьшении этого срока до трех лет.

В ходе расследования обвиняемая отрицала, что состояла в рядах террористической группировки. По данным прокуратуры, вскоре после прибытия в Сирию она вышла замуж за неизвестного ей ранее боевика ИГ*. После этого она жила с ним и вела общее хозяйство. Согласно стороне обвинения, в нескольких блогах в интернете она расхваливала жизнь в ИГ* с целью привлечь как можно больше людей в зону конфликта. Позднее ее муж умер во время боевых действий.

Как отмечают эксперты, у западных стран нет единого представления и единой политики относительно того, какие меры следует применять к женщинам, которые за своими мужьями поехали в Сирию и Ирак, а также к их детям. Многие из таких детей были либо рождены, либо провели значительную часть своего детства в лагерях ИГ*, в том числе тренировочных.