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РИА Новости

В Екатеринбурге продлили арест водителю, сбившему трех человек на тротуаре

Вчера, 13:18
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© Фото : сетевое издание "Е1.РУ Екатеринбург Онлайн"ДТП с участием Honda CR-V на улице Фурманова в Екатеринбурге. 14 ноября 2018
ДТП с участием Honda CR-V на улице Фурманова в Екатеринбурге. 14 ноября 2018
© Фото : сетевое издание "Е1.РУ Екатеринбург Онлайн"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд в пятницу продлил арест водителю внедорожника, который осенью прошлого года сбил троих пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура.
В ноябре 2018 года водитель автомобиля Honda CR-V на улице Фурманова в Екатеринбурге выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, оградительные элементы, сбил пешеходов и врезался в осветительный столб. По данным городской ГИБДД, в результате аварии пострадали три человека: у 29-летней женщины был диагностирован переломом позвоночника, у 36-летнего мужчины зафиксирован открытый перелом голени и закрытые переломы плеча и предплечья, а двухлетний ребенок впал в кому.
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Как отметили в прокуратуре, мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве и использовании заведомо подложного документа. Последний эпизод касается использования подложного заключения об отсутствии у него медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами и полученного на его основании водительского удостоверения.
По данным ведомства, 28 июня Ленинский суд изменил меру пресечения с ареста на запрет определенных действий, указав на снижение рисков побега обвиняемого и отсутствие оснований полагать о возможности противодействия обвиняемого уголовному судопроизводству. Прокуратура не согласилась с постановлением суда и подала апелляционное представление.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
15 июня, 22:49
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"Пятого июля судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры, отменив решение суда первой инстанции и удовлетворив ходатайство о продлении срока содержания для обвиняемого под стражей", – говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в областном суде, под стражей обвиняемый пробудет до 13 августа включительно.
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