В Подмосковье пенсионера МВД обвинили в похищении бизнесмена

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пенсионера органов МВД в Подмосковье обвинили в организации похищения мужчины, с которого он хотел получить долговую расписку на 100 миллионов рублей, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела подольского ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 47-летнему пенсионеру органов МВД в организации похищения человека из корыстных побуждений с применением насилия, не доведенного до конца по независящим от него обстоятельствам ", - сказала она.

По данным следствия, у обвиняемого с 48-летним знакомым предпринимателем был финансовый конфликт. Для его решения обвиняемый начал искать людей, которые бы за вознаграждение в 500 тысяч рублей похитили бизнесмена и силой заставили его подписать расписку о том, что он якобы взял в долг у третьих лиц 100 миллионов рублей. В качестве исполнителя выступил оперативный сотрудник.

Начальник пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова рассказала журналистам, что правонарушитель передал полицейскому, действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий, установочные данные предпринимателя и фотографии с его изображением, а также задаток в 20 тысяч рублей. "Полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии на территории парковки одного из торговых центров Подольска подозреваемый был задержан с поличным в момент передачи исполнителю преступления части денежных средств в размере 380 тысяч рублей", - сказала Петрова.