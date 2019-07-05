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РИА Новости

В Подмосковье пенсионера МВД обвинили в похищении бизнесмена

Вчера, 13:16
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пенсионера органов МВД в Подмосковье обвинили в организации похищения мужчины, с которого он хотел получить долговую расписку на 100 миллионов рублей, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Следователем следственного отдела подольского ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 47-летнему пенсионеру органов МВД в организации похищения человека из корыстных побуждений с применением насилия, не доведенного до конца по независящим от него обстоятельствам ", - сказала она.
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По данным следствия, у обвиняемого с 48-летним знакомым предпринимателем был финансовый конфликт. Для его решения обвиняемый начал искать людей, которые бы за вознаграждение в 500 тысяч рублей похитили бизнесмена и силой заставили его подписать расписку о том, что он якобы взял в долг у третьих лиц 100 миллионов рублей. В качестве исполнителя выступил оперативный сотрудник.
Начальник пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова рассказала журналистам, что правонарушитель передал полицейскому, действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий, установочные данные предпринимателя и фотографии с его изображением, а также задаток в 20 тысяч рублей. "Полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии на территории парковки одного из торговых центров Подольска подозреваемый был задержан с поличным в момент передачи исполнителю преступления части денежных средств в размере 380 тысяч рублей", - сказала Петрова.
По словам Врадий, мужчина уже арестован.
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