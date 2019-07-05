Метеорологи предупредили о ливневых дождях в Иркутской области в выходные

Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка

Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка

ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Метеорологи прогнозируют возможное повышение уровня воды при прохождении ливневых дождей на малых реках западных, центральных и южных районов Иркутской области в ближайшие два дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Шестого-седьмого июля на реках Иркут, Китой, Ока ожидается колебание уровня воды в пределах 5 – 20 сантиметров. На остальных реках области продолжится понижение уровней воды. При прохождении ливневых дождей в верховьях и на малых реках западных, центральных и южных районов возможно повышение уровня воды на 50 – 100 сантиметров", - говорится в сообщении МЧС.

В субботу в западных районах Иркутской области ожидаются сильные дожди и грозы, усиление ветра до 15 метров в секунду.