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РИА Новости

Метеорологи предупредили о ливневых дождях в Иркутской области в выходные

Вчера, 13:15
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка
Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка
ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Метеорологи прогнозируют возможное повышение уровня воды при прохождении ливневых дождей на малых реках западных, центральных и южных районов Иркутской области в ближайшие два дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Шестого-седьмого июля на реках Иркут, Китой, Ока ожидается колебание уровня воды в пределах 5 – 20 сантиметров. На остальных реках области продолжится понижение уровней воды. При прохождении ливневых дождей в верховьях и на малых реках западных, центральных и южных районов возможно повышение уровня воды на 50 – 100 сантиметров", - говорится в сообщении МЧС.
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Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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