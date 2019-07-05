Тюменские власти направят более 9 млрд рублей на расселение аварийных домов

ТЮМЕНЬ, 5 июл – РИА Новости. Власти Тюменской области направят на расселение 378 многоквартирных аварийных домов более 9 миллиардов рублей до 2025 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"На реализацию программы будет направлено 2,5 миллиарда рублей из средств Фонда ЖКХ и 6,9 миллиарда рублей – из областного бюджета. Всего планируется расселить около 150 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Тюменская область одной из первых в стране в 2017 году завершила первую программу, в рамках которой люди переселялись из домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года.