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РИА Новости

В пострадавшем от паводка Нижнеудинске запустили водозаборы

Вчера, 13:11
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Все водозаборы запущены в пережившем наводнение городе Нижнеудинске Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Все три водозабора в Нижнеудинске запущены", – говорится в сообщении.
Отмечается, что вода была откачана из машинного отделения подрусельного водозабора "Транспортный". Энергообеспечение объекта пока идет на временной схеме с подключением к дизельной электростанции. Подземный водозабор "Свердловский" запустили 3 июля. На водозаборе "Городской" была откачана вода из машинного зала, очищены от ила помещение и машины, оборудование просушено и запущено 4 июля.
Планируется, что к понедельнику водозаборы переведут на постоянную схему энергоснабжения. На строящемся городском водозаборе "Центральный" будет проведена ревизия и корректировка проекта.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести муниципальных образованиях. На утро пятницы подтопленными остаются около 2 тысяч домов в одном населенном пункте – городе Тулуне. Погибшими во время паводка числятся 21 человек, пропавшими без вести - 13.
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