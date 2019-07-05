В пострадавшем от паводка Нижнеудинске запустили водозаборы

ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Все водозаборы запущены в пережившем наводнение городе Нижнеудинске Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Все три водозабора в Нижнеудинске запущены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вода была откачана из машинного отделения подрусельного водозабора "Транспортный". Энергообеспечение объекта пока идет на временной схеме с подключением к дизельной электростанции. Подземный водозабор "Свердловский" запустили 3 июля. На водозаборе "Городской" была откачана вода из машинного зала, очищены от ила помещение и машины, оборудование просушено и запущено 4 июля.

Планируется, что к понедельнику водозаборы переведут на постоянную схему энергоснабжения. На строящемся городском водозаборе "Центральный" будет проведена ревизия и корректировка проекта.