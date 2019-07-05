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РИА Новости
Союзное государство

"Беларусь героическая": военный парад в Минске в День независимости

Вчера, 13:36
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75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков отметили в Минске вечерним военным парадом и театрализованным представлением "Беларусь героическая". Завершились торжественные мероприятия праздничным салютом и концертом популярных белорусских исполнителей на проспекте Машерова. Фрагменты юбилейного парада войск — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Карина Ивашко

За минуту до начала парада. Линейный. Готовность номер один.

Военный парад в Минске в День независимости
1 из 16

За минуту до начала парада. Линейный. Готовность номер один.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков принял парад у своего заместителя — генерал-майора Сергея Потапенко.

Министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков принял парад у своего заместителя - генерал-майора Сергея Потапенко
2 из 16

Министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков принял парад у своего заместителя — генерал-майора Сергея Потапенко.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Выступление Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Выступление Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь Александра Лукашенко
3 из 16

Выступление Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь Александра Лукашенко.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

"Белорусские партизаны". Наряду с военнослужащими всех родов войск РБ в параде приняли участие потомки героев партизанского движения, развернувшего на оккупированной белорусской территории в годы Великой Отечественной войны.

Военный парад в Минске в День независимости
4 из 16

"Белорусские партизаны". Наряду с военнослужащими всех родов войск РБ в параде приняли участие потомки героев партизанского движения, развернувшего на оккупированной белорусской территории в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Украшение парада — женщины-военнослужащие вооруженных сил Республики Беларусь.

Военный парад Минск День независимости фотолента
5 из 16

Украшение парада — женщины-военнослужащие вооруженных сил Республики Беларусь.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Женский сводный расчет МВД РБ.

Военный парад в Минске в День независимости
6 из 16

Женский сводный расчет МВД РБ.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Солдаты ССО (Сил специальных назначений) с бесшумным автоматом АС Вал.

Военный парад в Минске в День независимости
7 из 16

Солдаты ССО (Сил специальных назначений) с бесшумным автоматом АС Вал.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Парадным маршем по плацу прошли военные дружественной Беларуси Китайской Народной Республики. На фото — представители трех видов вооруженных сил КНР: сухопутных, военно-воздушных и ВМФ.

Военный парад в Минске в День независимости
8 из 16

Парадным маршем по плацу прошли военные дружественной Беларуси Китайской Народной Республики. На фото — представители трех видов вооруженных сил КНР: сухопутных, военно-воздушных и ВМФ.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Китайские моряки. В параде также приняли участие военные Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Военный парад в Минске в День независимости
9 из 16

Китайские моряки. В параде также приняли участие военные Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Машина УАЗ, предваряющая шествие колонны одного из подразделений белорусской армии.

Военный парад в Минске в День независимости
10 из 16

Машина УАЗ, предваряющая шествие колонны одного из подразделений белорусской армии.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

"БУК-МБ3К". Новейший ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) средней дальности вооруженных сил Беларуси. Всего по плацу прошли 26 парадных расчетов военной техники. А в воздушной части приняли участие 50 самолетов и вертолетов авиации Беларуси и России.

Военный парад в Минске в День независимости
11 из 16

"БУК-МБ3К". Новейший ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) средней дальности вооруженных сил Беларуси. Всего по плацу прошли 26 парадных расчетов военной техники. А в воздушной части приняли участие 50 самолетов и вертолетов авиации Беларуси и России.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Внедорожник-тягач производства Минского завода колесных тягачей с тяжелой техникой.

Внедорожник-тягач производства Минского завода колесных тягачей с тяжелой техникой
12 из 16

Внедорожник-тягач производства Минского завода колесных тягачей с тяжелой техникой.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Виртуозное выступление сводной роты почетного караула — элиты штатных подразделений вооруженных сил, пограничного комитета и внутренних войск МВД Республики Беларусь. Семиминутный плац-концерт с выполнением синхронных движений и особо сложных фигур с карабином.

Военный парад в Минске в День независимости
13 из 16

Виртуозное выступление сводной роты почетного караула — элиты штатных подразделений вооруженных сил, пограничного комитета и внутренних войск МВД Республики Беларусь. Семиминутный плац-концерт с выполнением синхронных движений и особо сложных фигур с карабином.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Театрализованное представление "Беларусь героическая". Мирная жизнь…

Театрализованное представление Беларусь героическая
14 из 16

Театрализованное представление "Беларусь героическая". Мирная жизнь…

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

…Война. Партизанское сопротивление.

Театрализованное представление Беларусь героическая
15 из 16

…Война. Партизанское сопротивление.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Салют Победы!

Присутствие российских журналистов на военном параде в Минске и других торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, организовано при участии Постоянного комитета Союзного Государства России и Беларуси.

Салют Победы
16 из 16

Салют Победы!

Присутствие российских журналистов на военном параде в Минске и других торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, организовано при участии Постоянного комитета Союзного Государства России и Беларуси.

© РИА Новости / Карина Ивашко
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Союзное государствоДень независимости Республики БеларусьМинск
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