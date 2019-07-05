"Беларусь героическая": военный парад в Минске в День независимости

Салют Победы!

Присутствие российских журналистов на военном параде в Минске и других торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, организовано при участии Постоянного комитета Союзного Государства России и Беларуси.