"Беларусь героическая": военный парад в Минске в День независимости

За минуту до начала парада. Линейный. Готовность номер один.
Министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков принял парад у своего заместителя — генерал-майора Сергея Потапенко.
Министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков принял парад у своего заместителя — генерал-майора Сергея Потапенко.
Выступление Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Выступление Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь Александра Лукашенко.
"Белорусские партизаны". Наряду с военнослужащими всех родов войск РБ в параде приняли участие потомки героев партизанского движения, развернувшего на оккупированной белорусской территории в годы Великой Отечественной войны.
"Белорусские партизаны". Наряду с военнослужащими всех родов войск РБ в параде приняли участие потомки героев партизанского движения, развернувшего на оккупированной белорусской территории в годы Великой Отечественной войны.
Украшение парада — женщины-военнослужащие вооруженных сил Республики Беларусь.
Украшение парада — женщины-военнослужащие вооруженных сил Республики Беларусь.
Женский сводный расчет МВД РБ.
Солдаты ССО (Сил специальных назначений) с бесшумным автоматом АС Вал.
Парадным маршем по плацу прошли военные дружественной Беларуси Китайской Народной Республики. На фото — представители трех видов вооруженных сил КНР: сухопутных, военно-воздушных и ВМФ.
Парадным маршем по плацу прошли военные дружественной Беларуси Китайской Народной Республики. На фото — представители трех видов вооруженных сил КНР: сухопутных, военно-воздушных и ВМФ.
Китайские моряки. В параде также приняли участие военные Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Китайские моряки. В параде также приняли участие военные Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Машина УАЗ, предваряющая шествие колонны одного из подразделений белорусской армии.
Машина УАЗ, предваряющая шествие колонны одного из подразделений белорусской армии.
"БУК-МБ3К". Новейший ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) средней дальности вооруженных сил Беларуси. Всего по плацу прошли 26 парадных расчетов военной техники. А в воздушной части приняли участие 50 самолетов и вертолетов авиации Беларуси и России.
"БУК-МБ3К". Новейший ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) средней дальности вооруженных сил Беларуси. Всего по плацу прошли 26 парадных расчетов военной техники. А в воздушной части приняли участие 50 самолетов и вертолетов авиации Беларуси и России.
Внедорожник-тягач производства Минского завода колесных тягачей с тяжелой техникой.
Внедорожник-тягач производства Минского завода колесных тягачей с тяжелой техникой.
Виртуозное выступление сводной роты почетного караула — элиты штатных подразделений вооруженных сил, пограничного комитета и внутренних войск МВД Республики Беларусь. Семиминутный плац-концерт с выполнением синхронных движений и особо сложных фигур с карабином.
Виртуозное выступление сводной роты почетного караула — элиты штатных подразделений вооруженных сил, пограничного комитета и внутренних войск МВД Республики Беларусь. Семиминутный плац-концерт с выполнением синхронных движений и особо сложных фигур с карабином.
Театрализованное представление "Беларусь героическая". Мирная жизнь…
…Война. Партизанское сопротивление.
Салют Победы!
Присутствие российских журналистов на военном параде в Минске и других торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, организовано при участии Постоянного комитета Союзного Государства России и Беларуси.
Салют Победы!
Присутствие российских журналистов на военном параде в Минске и других торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, организовано при участии Постоянного комитета Союзного Государства России и Беларуси.