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РИА Новости
Война в Сирии

В ООН надеются, что Россия и Турция помогут стабилизации в Идлибе

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Евгений БиятовСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что ситуация в Идлибской зоне деэскалации в Сирии очень сложная, но он надеется, что сотрудничество РФ и Турции поможет ее стабилизировать.
"Очевидно, что я также надеюсь обсудить ситуацию в Идлибе, которая очень сложная. И я надеюсь, что сотрудничество между Россией и Турцией поможет стабилизировать ситуацию в Идлибе", - сказал Педерсен перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в Сирии - в Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
3 июля, 12:22
Военные из России и США поддерживают контакты по Сирии, заявил Лавров
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Война в СирииГейр ПедерсенСергей ЛавровМИД РФТурцияСирияООНРоссияВ мире
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