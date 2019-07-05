В ООН надеются, что Россия и Турция помогут стабилизации в Идлибе

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что ситуация в Идлибской зоне деэскалации в Сирии очень сложная, но он надеется, что сотрудничество РФ и Турции поможет ее стабилизировать.

"Очевидно, что я также надеюсь обсудить ситуацию в Идлибе, которая очень сложная. И я надеюсь, что сотрудничество между Россией и Турцией поможет стабилизировать ситуацию в Идлибе", - сказал Педерсен перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в Сирии - в Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.