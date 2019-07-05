ВС обязал МВД выдать внуку материалы дела расстрелянного в 1933 году деда

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал незаконным отказ МВД выдать внуку расстрелянного в 1933 году деда материалы его уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Актер Георгий Шахет обратился в ГУ МВД России с просьбой предоставить ему возможность ознакомиться с материалами дела в отношении его деда, который был расстрелян в 1933 году по приговору тройки. Ему отказали, обосновав свой отказ тем, что его дед был осужден по общеуголовной статье УК, а следовательно, закон о реабилитации жертв политических репрессий на него на распространяется. Полиция лишь выдала ему справку о приговоре. Он обжаловал решение в суд, но первая инстанция и апелляция встали на сторону МВД. Тогда он подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ.

"У его деда интереснейшая судьба, мой доверитель хотел бы восстановить ее. Все участники процесса уже умерли, и ничьи права не будут затронуты", - отметила его адвокат Анна Фомина на заседании. Она добавила, что тройка - внесудебный орган и на его решения не распространяется защита тайны судопроизводства. Представитель МВД заявил, что его коллеги неправильно трактовали нормы права, и попросил направить дело на пересмотр.

"Отменить... и принять по делу новое решение: удовлетворить иск, признать незаконным отказ в предоставлении документов, обязать ГУ МВД ознакомить Лахета с запрашиваемыми материалами в полном объеме", - огласил решение судья. Теперь истец сможет ознакомиться с материалами дела своего деда.

В материалах дела суда первой инстанции есть справка с краткой информацией по делу. Там указано, что по постановлению тройки дед Шахета "подвергнут расстрелу с конфискацией имущества". Отмечается также, что он работал заведующим стройсектором буфетного управления Ленинского нарпита и признал вину в хищении денежных средств совместно с другими лицами.