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РИА Новости

ВС обязал МВД выдать внуку материалы дела расстрелянного в 1933 году деда

Вчера, 12:57
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал незаконным отказ МВД выдать внуку расстрелянного в 1933 году деда материалы его уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Актер Георгий Шахет обратился в ГУ МВД России с просьбой предоставить ему возможность ознакомиться с материалами дела в отношении его деда, который был расстрелян в 1933 году по приговору тройки. Ему отказали, обосновав свой отказ тем, что его дед был осужден по общеуголовной статье УК, а следовательно, закон о реабилитации жертв политических репрессий на него на распространяется. Полиция лишь выдала ему справку о приговоре. Он обжаловал решение в суд, но первая инстанция и апелляция встали на сторону МВД. Тогда он подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ.
"У его деда интереснейшая судьба, мой доверитель хотел бы восстановить ее. Все участники процесса уже умерли, и ничьи права не будут затронуты", - отметила его адвокат Анна Фомина на заседании. Она добавила, что тройка - внесудебный орган и на его решения не распространяется защита тайны судопроизводства. Представитель МВД заявил, что его коллеги неправильно трактовали нормы права, и попросил направить дело на пересмотр.
"Отменить... и принять по делу новое решение: удовлетворить иск, признать незаконным отказ в предоставлении документов, обязать ГУ МВД ознакомить Лахета с запрашиваемыми материалами в полном объеме", - огласил решение судья. Теперь истец сможет ознакомиться с материалами дела своего деда.
В материалах дела суда первой инстанции есть справка с краткой информацией по делу. Там указано, что по постановлению тройки дед Шахета "подвергнут расстрелу с конфискацией имущества". Отмечается также, что он работал заведующим стройсектором буфетного управления Ленинского нарпита и признал вину в хищении денежных средств совместно с другими лицами.
"Я признаю себя виновным в том, что, находясь в преступной связи с ответственным исполнителем по снабжению РЖСКТ "Советский писатель" Гликштейном и десятником Шароновым, производил преступные операции по хищению остродефицитных стройматериалов, а также фабриковал фиктивные счета. Полученные таким образом суммы присваивались мною… таким образом, мною получено в личную пользу около...", - цитирует суд показания расстрелянного.
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