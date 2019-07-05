В Ростове-на-Дону мужчину осудили за призывы к терроризму в интернете

КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Краснодара к восьми годам колонии и крупному штрафу за публичные призывы к терроризму через интернет, сообщает пресс-служба ведомства.
"Кучевский… признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, он был лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей… на три года", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По версии обвинения, в апреле 2017 года житель Краснодара Сергей Кучевский, имевший радикальные религиозные взгляды, в одной из соцсетей через свой мобильный телефон разместил материал, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Как сообщили в пресс-службе, в ходе процесса он не признал себя виновным и пояснил, что в 2012 году принял ислам, но его радикальными течениями не интересовался, текст с призывами к террористической деятельности не размещал.
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