В Ростове-на-Дону мужчину осудили за призывы к терроризму в интернете

КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Краснодара к восьми годам колонии и крупному штрафу за публичные призывы к терроризму через интернет, сообщает пресс-служба ведомства.

"Кучевский… признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, он был лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей… на три года", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.