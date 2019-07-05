Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и сотрудничество по линии Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронуты актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза с учетом текущего председательства Армении в этом объединении. В частности, обсуждена подготовка к запланированному на 1 октября в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета, а также перспективы расширения внешних связей Евразэс", - говорится в сообщении.