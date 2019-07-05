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РИА Новости

Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ

Вчера, 12:45
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и сотрудничество по линии Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуты актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза с учетом текущего председательства Армении в этом объединении. В частности, обсуждена подготовка к запланированному на 1 октября в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета, а также перспективы расширения внешних связей Евразэс", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Пашинян рассмотрели проблематику сотрудничества по линии Организации Договора о коллективной безопасности, а также условились о продолжении контактов.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
6 июня, 02:05
Межгосударственные отношения России и Армении
2015045
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Никол ПашинянЕвразийский экономический союзОДКБВладимир ПутинПолитика
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