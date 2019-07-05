Детей из Иркутской области отправят в оздоровительные учреждения

ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Более 2 тысяч детей, пострадавших от паводка в Иркутской области, будут отправлены в оздоровительные учреждения РФ, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры.

"Проработан вопрос отправки 2341 ребенка в оздоровительные учреждения Российский Федерации, 1267 детей на территории Иркутской области, 1074 детей в другие субъекты РФ", - передает слова Мутко его пресс-служба.

Ранее президент РФ Владимир Путин в связи с наводнением в Иркутской области дал поручение организовать для детей из пострадавших районов отдых в летних лагерях по всей стране. Детей готовы были принять в Самарской и Красноярской областях, Югре, в других регионах, а также в Монголии. Более 300 детей готовы были принять во всероссийские центры "Смена", " Орленок" и "Океан".