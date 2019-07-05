Берлускони рассказал о встрече с Путиным в Риме

Владимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта "Фьюмичино" в Риме. . Архивное фото

Владимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта "Фьюмичино" в Риме.

РИМ, 5 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Бывший премьер-министр Италии, председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что его ночная встреча с президентом России Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила их дружбу и взаимоуважение, а также важность отношений Италии и России.

"Беседа стала поводом подтвердить существующие между нами отношения уважения и сердечной дружбы, а также основополагающую важность отношений России с Италией и России с Европой", - заявил Берлускони на своей странице в Facebook

Пост о встрече с российским лидером сопровождается 45-секундной видеозаписью.

"Партия "Вперед, Италия" продолжит усилия по преодолению несправедливого и неэффективного механизма санкций против России - обязательство, которое находит все более широкую поддержку в нашей стране и в Европе", - добавил Берлускони.

Путин в четверг посетил Рим, где встретился с папой Франциском и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.

Путин по окончании официальной программы провел в аэропорту Рима краткую дружественную встречу со своим другом Берлускони.