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РИА Новости

Берлускони рассказал о встрече с Путиным в Риме

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта "Фьюмичино" в Риме.
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта Фьюмичино в Риме.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта "Фьюмичино" в Риме. . Архивное фото
РИМ, 5 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Бывший премьер-министр Италии, председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что его ночная встреча с президентом России Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила их дружбу и взаимоуважение, а также важность отношений Италии и России.
"Беседа стала поводом подтвердить существующие между нами отношения уважения и сердечной дружбы, а также основополагающую важность отношений России с Италией и России с Европой", - заявил Берлускони на своей странице в Facebook.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
Вчера, 09:24
Потенциал дружбы: эксперт о визите Путина в ИталиюПремьер Италии Джузепе Конте после встречи с Владимиром Путиным оценил потенциал дружбы с Россией. Это не пустые слова, считает эксперт Александр Шпунт. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
Пост о встрече с российским лидером сопровождается 45-секундной видеозаписью.
"Партия "Вперед, Италия" продолжит усилия по преодолению несправедливого и неэффективного механизма санкций против России - обязательство, которое находит все более широкую поддержку в нашей стране и в Европе", - добавил Берлускони.
Путин в четверг посетил Рим, где встретился с папой Франциском и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.
Путин по окончании официальной программы провел в аэропорту Рима краткую дружественную встречу со своим другом Берлускони.
Путина и Берлускони связывает давняя дружба. В интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию Путин назвал 82-летнего политика по имени, отметив, что "он является политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твердо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене".
резидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикан
4 июля, 20:01
Встреча в Ватикане. Путин и папа Римский обменялись подарками со смысломГрафик поездок Владимира Путина всегда очень насыщенный, но однодневный визит в Италию даст фору многим двух- и трехдневным поездкам. Первым делом – Ватикан. Подробности – у обозревателя радио Sputnik Марии Меркуловой.
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Сильвио БерлускониВладимир ПутинРоссияИталияВ мире
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