Тюменская область к 2024 году увеличит объемы ввода жилья в 1,5 раза

ТЮМЕНЬ, 5 июл – РИА Новости. Тюменская область намерена увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья к 2024 году почти в полтора раза – до двух миллионов квадратных метров в год, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"В рамках реализации национальных проектов перед нами стоят очень амбициозные задачи в сфере строительства. Если в предыдущие годы мы вводили в среднем 1,4 миллиона квадратных метров, то в 2024 году предстоит сдать в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья", – привел собеседник слова главы региона Александра Моора.
По словам губернатора, задача региональных властей – обеспечить строительные площадки необходимой инженерной инфраструктурой, синхронизировать процессы возведения жилья со строительством дорог и необходимых новоселам социальных объектов.
"Очень важно, чтобы на новое жилье был спрос. Поэтому в качестве региональной господдержки мы сохраняем наши многолетние программы по обеспечению жильем молодых семей, работников бюджетной сферы, малообеспеченных категорий населения", – сказал Александр Моор.