Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T12:38Z
https://ria.ru/20190705/1556238807.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153380/75/1533807545_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_4e09299ca30ff2083b2c251dd3d35636.jpg
РИА Новости
Тюменская область

Тюменская область к 2024 году увеличит объемы ввода жилья в 1,5 раза

Вчера, 12:38
18
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЖилье
Жилье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 5 июл – РИА Новости. Тюменская область намерена увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья к 2024 году почти в полтора раза – до двух миллионов квадратных метров в год, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В рамках реализации национальных проектов перед нами стоят очень амбициозные задачи в сфере строительства. Если в предыдущие годы мы вводили в среднем 1,4 миллиона квадратных метров, то в 2024 году предстоит сдать в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья", – привел собеседник слова главы региона Александра Моора.

По словам губернатора, задача региональных властей – обеспечить строительные площадки необходимой инженерной инфраструктурой, синхронизировать процессы возведения жилья со строительством дорог и необходимых новоселам социальных объектов.
"Очень важно, чтобы на новое жилье был спрос. Поэтому в качестве региональной господдержки мы сохраняем наши многолетние программы по обеспечению жильем молодых семей, работников бюджетной сферы, малообеспеченных категорий населения", – сказал Александр Моор.
000000
Обсудить 0
Тюменская областьОбщество
Рекомендуем
Новая квартира
Тюменские власти направят более 9 млрд рублей на расселение аварийных домов
РИА
Новости
Проекты благоустройства Ленобласти вошли в число лучших практик Минстроя
В Татарстане проблемы обманутых дольщиков разрешат согласно дорожной карте
В Приангарье составят план восстановления школ к 1 сентября
Лента
новостей
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Фонд защиты национальных ценностей
Биография Алексея Туркалова
Автомобиль скорой медицинской помощи
Тюменская скорая помощь дополнительно получит 35 новых машин
Военный парад в Минске в День независимости
"Беларусь героическая": военный парад в Минске в День независимости
Мать с новорожденным ребенком
Мособлдума приняла закон о социальной поддержке семей с новорожденными
Молодая пара на пирсе
Лучшие семейные пары Поморья удостоены медали "За любовь и верность"
Дом правительства Московской области
В Подмосковье приняли еще один поддерживающий инвесторов закон
Ученик центра социальной реабилитации на занятиях по художественному творчеству
В Клину построят центр реабилитации для детей-аутистов
Ростовские власти выделили деньги кадетским казачьим учреждениям
Памятник Тысячелетие России архитектора Михаила Микешина в Великом Новгороде
Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-летием региона
Города России. Красногорск
"Дочка" "Газпрома" прекратила подавать газ "Котельной-Павшино" из-за долга
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
Лента новостейМолния