Тюменская область к 2024 году увеличит объемы ввода жилья в 1,5 раза

"В рамках реализации национальных проектов перед нами стоят очень амбициозные задачи в сфере строительства. Если в предыдущие годы мы вводили в среднем 1,4 миллиона квадратных метров, то в 2024 году предстоит сдать в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья", – привел собеседник слова главы региона Александра Моора.