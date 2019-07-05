В Красноярске изъяли более 2,5 тысячи бутылок нелицензированного алкоголя

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Полицейские изъяли в Красноярске более 2,5 тысяч нелицензированного алкоголя почти на полмиллиона рублей, сообщает управление МВД Красноярского края.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий на торговых точках и в жилом доме, собственником которого является злоумышленник, полицейскими было изъято более 2,5 тысяч бутылок спиртосодержащей немаркированной продукции. Стоимость нелегального алкоголя превысила 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.