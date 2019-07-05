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РИА Новости

В Красноярске изъяли более 2,5 тысячи бутылок нелицензированного алкоголя

Вчера, 12:30
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КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Полицейские изъяли в Красноярске более 2,5 тысяч нелицензированного алкоголя почти на полмиллиона рублей, сообщает управление МВД Красноярского края.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий на торговых точках и в жилом доме, собственником которого является злоумышленник, полицейскими было изъято более 2,5 тысяч бутылок спиртосодержащей немаркированной продукции. Стоимость нелегального алкоголя превысила 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что хранение и реализацию продукции организовал руководитель одной из сетей общественного питания. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
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