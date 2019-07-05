В Балтийском море дайверы нашли затонувшую в первой половине 20 века баржу

КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Калининградские дайверы из клуба подводных исследователей музея Мирового океана обнаружили на дне Балтийского моря судно, предположительно, баржу, затонувшую в первой половине прошлого века, сообщили журналистам в пресс-службе музея.

"Дайверы уже не первый год занимались поиском неизвестного судна, о котором давно ходят слухи среди рыбаков и любителей подводного плаванья. Команда Red Ship König, являющаяся активным участником клуба подводных исследователей музея Мирового океана, совершила первое погружение на ранее неизвестный затонувший объект. Такой объект - настоящая находка для подводных исследователей", - сказали в музее.

Как сообщили в музее, объект находится на глубине 25 метров на траверсе Зеленоградска. Его корпус наполовину засыпан илом и песком. На поверхности сейчас можно увидеть лишь четыре метра кормы. По предварительным заключениям, это баржа, затонувшая в первой половине ХХ века. Первое обследование позволило определить видимую длину корабля - 18 метров.

"Состояние той части корпуса, что находится на поверхности дна, указывает на длительное нахождение судна в воде. Это позволяет предположить время гибели судна, ориентировочно 30-40-е годы прошлого столетия. Как только история судна станет известна, можно будет говорить о его включении в реестр морского наследия, который создан и ведется музеем Мирового океана", - добавили в музее.