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РИА Новости

Путин и папа Римский не обсуждали возможный визит понтифика в Россию

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Тема визита в Россию папы Римского Франциска не затрагивалась накануне в ходе беседы президента России Владимира Путина с понтификом в Ватикане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вчера дискуссия носила более концептуальный характер, достаточно широкий круг тем фигурировал на повестке дня вот этой аудиенции. Путин не миновал некоторые из этих тем в ходе пресс-конференции. Тема визита в Россию папы не затрагивалась", — сказал он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
Вчера, 09:52
Путин рассказал о беседе с Папой Римским
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинВатиканРоссияПолитика
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