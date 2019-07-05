Путин и папа Римский не обсуждали возможный визит понтифика в Россию

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Тема визита в Россию папы Римского Франциска не затрагивалась накануне в ходе беседы президента России Владимира Путина с понтификом в Ватикане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вчера дискуссия носила более концептуальный характер, достаточно широкий круг тем фигурировал на повестке дня вот этой аудиенции. Путин не миновал некоторые из этих тем в ходе пресс-конференции. Тема визита в Россию папы не затрагивалась", — сказал он журналистам.