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РИА Новости

Новые дома в Приангарье нужно строить вне зон подтопления, заявил Мутко

Вчера, 12:26
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Дома для оставшихся без жилья после паводка в Иркутской области планируется строить вне зон вероятного подтопления, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.
Он напомнил, что смыто стихией и разрушено более 3,5 тысячи домов, они не подлежат восстановлению. Часть домостроений еще подлежит обследованию.
"Этим гражданам нужно где-то временно жить, пока мы не примем решение. Сейчас в пункте временного размещения мы разговаривали, они здесь хотят остаться, они здесь родились и они хотят, чтобы у них появился домик свой. Естественно наша задача – построить дома, когда будем восстанавливать жилье, только в тех местах, которые в перспективе не должны быть под угрозой подтопления", - передает слова Мутко его пресс-служба.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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