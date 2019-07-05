Новые дома в Приангарье нужно строить вне зон подтопления, заявил Мутко

"Этим гражданам нужно где-то временно жить, пока мы не примем решение. Сейчас в пункте временного размещения мы разговаривали, они здесь хотят остаться, они здесь родились и они хотят, чтобы у них появился домик свой. Естественно наша задача – построить дома, когда будем восстанавливать жилье, только в тех местах, которые в перспективе не должны быть под угрозой подтопления", - передает слова Мутко его пресс-служба.